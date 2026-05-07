Idar-Urteil Thema vor Derby
Eisbachtal hat Druck, Rot-Weiss Koblenz nicht mehr
Im Hinspiel trennten sich Mo Maroc (rotes Trikot) mit seinem FC Rot-Weiss Koblenz und die Sportfreunde Eisbachtal mit einem 1:1.
Im Hinspiel trennten sich Mo Maroc (rotes Trikot) mit seinem FC Rot-Weiss Koblenz und die Sportfreunde Eisbachtal mit einem 1:1. Das wäre für die Eisbären dieses Mal definitiv zu wenig.
Wolfgang Heil

Der Druck wird nicht kleiner bei den Sportfreunden Eisbachtal, die am Samstag in der Oberliga Rot-Weiss Koblenz empfangen – und da eigentlich gewinnen müssen, vor allem, wenn man einen Blick aufs Eisbären-Restprogramm wirft.

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„Das war der wichtigste Sieg in der Saison.“ Das sagt Fatih Cift, Coach des FC Rot-Weiss Koblenz, im Rückblick auf das 2:1 im Heimspiel gegen den FV Engers, mit dem sein Team aller Voraussicht nach das Ticket für eine weitere Saison in der Fußball-Oberliga gebucht hat.

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