Alle Tests der Oberligisten Eisbachtal hat Bundesligist FSV Mainz 05 zu Gast Sina Ternis 15.06.2026, 10:24 Uhr

i Paul Nebel und Nelson Weiper gastieren mit dem 1. FSV Mainz 05 am Samstag, 11. Juli, in Nentershausen bei den Sportfreunden Eisbachtal. Seit drei Jahren gibt es eine Kooperation zwischen beiden Vereinen. Marc Schüler/dpa

Am ersten Augustwochenende beginnt für die Fußball-Oberligisten die neue Spielzeit. Um auf die obligatorischen sechs Wochen Vorbereitungszeit zu kommen, bitten alle Trainer in den kommenden Tagen zu Aufgalopp – und haben attraktive Tests vereinbart.

Es ist gerade einmal eine Woche her, dass der SV Rot-Weiss Wittlich als letzte Mannschaft das Ticket für die Fußball-Oberliga gebucht hat – und bei vielen Vereinen ist es nur noch eine Woche hin, ehe die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit beginnt.







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