Am ersten Augustwochenende beginnt für die Fußball-Oberligisten die neue Spielzeit. Um auf die obligatorischen sechs Wochen Vorbereitungszeit zu kommen, bitten alle Trainer in den kommenden Tagen zu Aufgalopp – und haben attraktive Tests vereinbart.
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Es ist gerade einmal eine Woche her, dass der SV Rot-Weiss Wittlich als letzte Mannschaft das Ticket für die Fußball-Oberliga gebucht hat – und bei vielen Vereinen ist es nur noch eine Woche hin, ehe die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit beginnt.