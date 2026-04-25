Glanzloser Auftritt gegen FVE
Eisbachtal fährt beim Pflichtsieg wichtige Punkte ein
Eisbachtals Jonah Arnolds (rotes Trikot) traf beim 5:0-Sieg gegen den FV Eppelborn doppelt. Für den Stürmer waren es die Saisont
Eisbachtals Jonah Arnolds (rotes Trikot) traf beim 5:0-Sieg gegen den FV Eppelborn doppelt. Für den Stürmer waren es die Saisontore 18 und 19.
Andreas Hergenhahn

Es war ein deutlicher Sieg, es war ein verdienter Sieg, aber es war nicht unbedingt ein glanzvoller Sieg. Weil es aber vor allem ein wichtiger Sieg für die Sportfreunde Eisbachtal gegen Absteiger Eppelborn war, trat der Rest in den Hintergrund.

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Natürlich überwog bei Thorsten Wörsdörfer nach gut 90 Minuten die Freude darüber, dass seine Sportfreunde Eisbachtal ihr Heimspiel gegen den FV Eppelborn deutlich mit 5:0 (2:0) gewonnen hatten – und damit in der Tabelle der Fußball-Oberliga mit aktuell 34 Zählern erst einmal auf Rang 13 gesprungen sind und gleichzeitig etwas fürs Torverhältnis getan hatten.

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