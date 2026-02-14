Guter Test gegen Waldgirmes
Eisbachtal dreht nach der Pause auf und spielt 1:1
Eisbachtals Silas Held erzielte gegen den SC Waldgirmes den Treffer zum 1:1-Endstand, hatte anschließend sogar noch den Führungs
Eisbachtals Silas Held erzielte gegen den SC Waldgirmes den Treffer zum 1:1-Endstand, hatte anschließend sogar noch den Führungstreffer auf dem Kopf.
Andreas Egenolf

Der vorletzte Test der Wintervorbereitung war ein guter aus Sicht von Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer. Dessen Team zeigte beim 1:1 gegen den SC Waldgirmes eine starke zweite Halbzeit. 

Lesezeit 1 Minute
Von einem schönen Test sprach Thorsten Wörsdörfer nach dem 1:1 seiner Sportfreunde Eisbachtal beim Hessenligisten SC Waldgirmes. Allerdings schob der Trainer des Fußball-Oberligisten eine kleine Einschränkung hinterher: „Mir wäre es noch lieber gewesen, wenn wir in der ersten Hälfte genauso gespielt hätten wie in der zweiten.

Ressort und Schlagwörter

OberligaSport
Montag & Samstag
Neues aus der Fußball-Oberliga

Am Ball bleiben: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es immer montags und samstags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren