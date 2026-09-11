Heimspiel gegen SV Gonsenheim Eisbachtal: Auf Ernüchterung soll Kampfgeist folgen Sina Ternis 11.09.2026, 08:00 Uhr

i Jonah Arnolds (rotes Trikot) ist einer von den Akteuren, die den Sportfreunden Eisbachtal erst einmal fehlen werden. Bei ihm steht sogar der Verdacht auf Mittelfußbruch im Raum. Auch Max Olbrich, Jannis Muth und Finn Müller fehlen am Samstag gegen Gonsenheim. René Weiss

Die Grundtugenden auf den Platz zu bringen, das fordert Eisbachtals Coach Daniel Alves nach der 0:5-Schlappe unter der Woche in Auersmacher mehr denn je. Bereits am Samstag hat sein Oberliga-Team im Heimspiel gegen Gonsenheim dazu Gelegenheit.

Auf die Positivstimmung folgte ganz schnell Ernüchterung bei den Sportfreunden Eisbachtal. Denn die wähnten sich nach dem Umbruch im Sommer mit dem 2:2 gegen die SV Elversberg II in der Fußball-Oberliga angekommen, um dann unter der Woche beim 0:5 in Auersmacher einen echten Dämpfer zu bekommen.







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