Die Grundtugenden auf den Platz zu bringen, das fordert Eisbachtals Coach Daniel Alves nach der 0:5-Schlappe unter der Woche in Auersmacher mehr denn je. Bereits am Samstag hat sein Oberliga-Team im Heimspiel gegen Gonsenheim dazu Gelegenheit.
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Auf die Positivstimmung folgte ganz schnell Ernüchterung bei den Sportfreunden Eisbachtal. Denn die wähnten sich nach dem Umbruch im Sommer mit dem 2:2 gegen die SV Elversberg II in der Fußball-Oberliga angekommen, um dann unter der Woche beim 0:5 in Auersmacher einen echten Dämpfer zu bekommen.