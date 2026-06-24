Der Sportliche Leiter Jonny Susa bastelt weiter am Kader seines Ahrweiler BC. Nun konnten zwei weitere Neuzugänge verpflichtet werden, einer davon spielte sogar bereits 19-mal in der Regionalliga, war zuletzt in der Oberliga aktiv.
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Der Komplett-Umbruch beim Oberliga-Aufsteiger Ahrweiler BC geht weiter, denn kurz nachdem die Mannschaft von Coach Christopher Theisen am Sonntag in die Vorbereitung gestartet ist, wurden nach Kelvin Lunga, der von Cosmos Koblenz an die Ahr wechselt, zwei weitere Neue vorgestellt – einer für die Offensive und einer fürs Tor.