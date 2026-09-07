Rot-Weiss empfängt Engers
Eine Spitzenmannschaft ist nur das jeweils andere Team
Das letzte Aufeinandertreffen im Mai gewannen Tim Esten (rotes Trikot, links) und damals noch Mo Maroc und Rot-Weiss Koblenz geg
Das letzte Aufeinandertreffen im Mai gewannen Tim Esten (rotes Trikot, links) und damals noch Mo Maroc und Rot-Weiss Koblenz gegen Paul Bermel (links), Eldin Hadzic und den FV Engers dank eines späten Treffes mit 2:1.
René Weiss

Sechster gegen Zweiter, zwei Punkte Differenz, auf dem Papier ist die Partie zwischen Rot-Weiss Koblenz und dem FV Engers schon ein Spitzenspiel. Das Attribut Spitzenmannschaft sprechen die beiden Trainer aber nur dem jeweiligen Gegner zu. 

Lesezeit 3 Minuten
Ein Blick auf die Historie der Begegnungen zwischen dem FC Rot-Weiss Koblenz und dem FV Engers in der Fußball-Oberliga zeigt: Es ging eigentlich immer eng zu. Lediglich im Mai 2025 gewann der FVE beim 2:0 mal mit zwei Toren Unterschied, ansonsten lag immer maximal ein Tor zwischen den beiden Teams.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

OberligaSport
Jetzt abonnieren!
Newsletter "Neues aus der Fußball-Oberliga"

Am Ball bleiben: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es immer montags und samstags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport