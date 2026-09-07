Sechster gegen Zweiter, zwei Punkte Differenz, auf dem Papier ist die Partie zwischen Rot-Weiss Koblenz und dem FV Engers schon ein Spitzenspiel. Das Attribut Spitzenmannschaft sprechen die beiden Trainer aber nur dem jeweiligen Gegner zu.
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Ein Blick auf die Historie der Begegnungen zwischen dem FC Rot-Weiss Koblenz und dem FV Engers in der Fußball-Oberliga zeigt: Es ging eigentlich immer eng zu. Lediglich im Mai 2025 gewann der FVE beim 2:0 mal mit zwei Toren Unterschied, ansonsten lag immer maximal ein Tor zwischen den beiden Teams.