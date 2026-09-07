Rot-Weiss empfängt Engers Eine Spitzenmannschaft ist nur das jeweils andere Team Sina Ternis 07.09.2026, 15:00 Uhr

i Das letzte Aufeinandertreffen im Mai gewannen Tim Esten (rotes Trikot, links) und damals noch Mo Maroc und Rot-Weiss Koblenz gegen Paul Bermel (links), Eldin Hadzic und den FV Engers dank eines späten Treffes mit 2:1. René Weiss

Sechster gegen Zweiter, zwei Punkte Differenz, auf dem Papier ist die Partie zwischen Rot-Weiss Koblenz und dem FV Engers schon ein Spitzenspiel. Das Attribut Spitzenmannschaft sprechen die beiden Trainer aber nur dem jeweiligen Gegner zu.

Ein Blick auf die Historie der Begegnungen zwischen dem FC Rot-Weiss Koblenz und dem FV Engers in der Fußball-Oberliga zeigt: Es ging eigentlich immer eng zu. Lediglich im Mai 2025 gewann der FVE beim 2:0 mal mit zwei Toren Unterschied, ansonsten lag immer maximal ein Tor zwischen den beiden Teams.







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