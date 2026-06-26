Sieben Teams, viele Bilder Eindrücke vom heißen Trainingsauftakt der Oberligisten Sina Ternis 26.06.2026, 10:00 Uhr

i Eine Abkühlung gab es während des Trainings der TuS Koblenz - und die wurde bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke sicherlich gern angenommen. Mark Dieler

Heiß, heiß, Baby. Die Oberliga-Teams sind mittlerweile alle in der Vorbereitung – und bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke war jede Art der Abkühlung willkommen, die Intensität war zumindest halbwegs moderat. Wir haben die schönsten Bilder.

Der FC Rot-Weiss Koblenz hat am vergangenen Samstag den Anfang gemacht, der FV Engers ist am Mittwoch als letztes Team eingestiegen. Mittlerweile befinden sich alle Fußball-Oberligisten im Training, haben vor allem mit den hitzigen Temperaturen zu kämpfen.







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