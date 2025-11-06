Cosmos empfängt Eisbachtal Ein Wiedersehen nach mehr als zehn Jahren 06.11.2025, 12:00 Uhr

i Cosmos Koblenz und Trainer Yusuf Emre Kasal wollen ihren kleinen Negativlauf beenden, das soll am Freitag auf Schmitzers Wiese gegen Eisbachtal passieren. Jörg Niebergall

Gut zu spielen, das allein reicht nicht. Das mussten zuletzt beide Trainer, sowohl Cosmos-Coach Yusuf Emre Kasal als auch sein Eisbachtaler Gegenüber Thorsten Wörsdörfer leidlich erfahren. Das soll am Freitagabend auf beiden Seiten besser werden.

2015 gab es das letzte Aufeinandertreffen zwischen dem FC Cosmos Koblenz und den Sportfreunden Eisbachtal. Genau genommen am 14. Oktober, also vor ziemlich genau zehn Jahren. Damals begegneten sich beide Mannschaften im Rheinlandpokal. Am Ende setzten sich die „Eisbären“, die in der Rheinlandliga zu Hause waren, nach Elfmeterschießen gegen den damaligen Bezirksligisten mit 6:3 durch.







