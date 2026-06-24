Oberligisten mit ersten Tests Ein Ligaduell, zweimal im „Apo“, dreimal Regionalliga Sina Ternis 24.06.2026, 06:00 Uhr

i Bis Ende April trug Christopher Theisen (rechts) noch das Trikot des FC Emmelshausen-Karbach. Seit dem Trainingsauftakt am vergangenen Sonntag lenkt er die Geschicke beim Ahrweiler BC, wegen einer Verletzung aber erst einmal nur von außen. Das wird auch am Samstag so sein, wenn es im Testspiel gegen den Ex-Klub geht. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Es sind einige Leckerbissen dabei, zumindest auf dem Papier, wenn die Oberligisten am Wochenende ihre ersten Testspiele bestreiten. Einmal kommt’s zum Ligaduell, zweimal wird im Apollinarisstadion gespielt, dreimal geht’s gegen Regionalligisten.

Spätestens in dieser Woche sind die RZ-Teams der Fußball-Oberliga in der Vorbereitung eingestiegen beziehungsweise tun es noch bis zur Wochenmitte. Den Anfang hat der FC Rot-Weiss Koblenz am vergangenen Samstag mit einer Doppeleinheit bei tropischen Temperaturen gemacht, ihm folgten der Ahrweiler BC am Sonntag, die TuS und Cosmos Koblenz am Montag, am heutigen Dienstag steigen der FC Emmelshausen-Karbach und die Sportfreunde Eisbachtal ein, am ...







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