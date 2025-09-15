Der ehemalige Akteur des FV Engers, Darius Amados, ist im Alter von 25 Jahren gestorben. Das gab der FVE in den sozialen Medien bekannt. Amados kam beim Oberligisten in der vergangenen Spielzeit zu einem Einsatz.

Es ist die zweite traurige Nachricht aus der Fußball-Oberliga binnen weniger Tage: Der FV Engers hat in den sozialen Medien den Tod seines ehemaligen Spielers Darius Amados bekannt gegeben. Der Deutsch-Togolese kam nach Angaben seines Beraters in Berlin bei einem Unfall ums Leben, wurde gerade einmal 25 Jahre alt. Amados hatte zunächst in der Vorbereitung mitgewirkt und sich dort stark präsentiert, in der Oberligasaison 2024/25 kam dann die Verpflichtung zustande. Amados kam für den FVE zu einem Einsatz – bei der 1:6-Niederlage beim FK Pirmasens.

Zuletzt war der Abwehrspieler bei US Rümelingen in der niederländischen Ehrenpromotion aktiv und seit Juli 2025 vereinslos. „Wir wünschen seiner Familie, Freunden und allen, die ihn kennenlernen durften, nur das Beste und ganz viel Kraft. Unser allertiefstes Mitgefühl“, heißt es auf der Seite des FV Engers. Wie berichtet war am 9. September der 24-jährige Dino Keric, der in der Saison 2023/2024 für Cosmos Koblenz gespielt hatte, nach schwerer Krankheit in seiner slowenischen Heimat verstorben.