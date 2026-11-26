Die Nationalmannschaftsreise von Josué Duverger ist beendet, der Keeper ist zurück beim FC Cosmos Koblenz, wird voraussichtlich gegen Diefflen im Tor stehen. Ob er über den Winter hinaus bleibt, ist offen. Im Sommer jedenfalls läuft sein Vertrag aus.
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Sechs Punkte will der FC Cosmos Koblenz noch einfahren, bevor es dann mit 23 Zählern, so die Wunschvorstellung von Coach Admir Softic, in die Winterpause der Fußball-Oberliga geht. Auf dem Papier jedenfalls scheint diese Zielsetzung durchaus realistisch, denn am Samstag (14 Uhr) empfangen die Cosmonauten den FV Diefflen, der derzeit auf Rang 16 steht, eine Woche später geht es zum Schlusslicht Sportfreunde Eisbachtal.