Den Druck sieht Eisbachtals Coach Daniel Alves vor dem direkten Duell am Samstag definitiv bei Gastgeber Cosmos Koblenz, auch, weil die Erwartungshaltungen unterschiedliche sind. Klar ist: Beide wollen den totalen Fehlstart abwenden.
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Drei Spiele, null Punkte, 4:9 Tore. Zwei Spiele, null Punkte, 1:8 Tore. So lauten die Bilanzen der beiden Mannschaften, die am Samstag (14 Uhr) auf Schmitzers Wiese im Kellerduell der Fußball-Oberliga aufeinandertreffen. Dass Gastgeber FC Cosmos Koblenz schon ein Spiel mehr absolviert hat als Gast Sportfreunde Eisbachtal, das liegt daran, dass unter der Woche die vorgezogene Partie gegen den TSV Schott Mainz angestanden hatte.