Gau-Odernheim hilft Eisbären Dramaturgie wie bei Hitchcock: Eisbachtal bleibt drin Sina Ternis 30.05.2026, 18:41 Uhr

i Die Sportfreunde Eisbachtal konnten trotz einer 1:4-Niederlage in Pirmasens den Klassenerhalt bejubeln - dank der Schützenhilfe aus Gau-Odernheim. Laurenz Jagos/Sportfreunde Eisbachtal

Drama pur im Abstiegskampf der Oberliga – und das mit einem guten Ende für die Sportfreunde Eisbachtal, die allerdings auf Schützenhilfe aus Gau-Odernheim angewiesen waren, ihr Spiel in Pirmasens deutlich 1:4 verloren.

Das war nichts für schwache Nerven: Die Sportfreunde Eisbachtal dürfen sich auf ein weiteres Jahr in der Fußball-Oberliga freuen – es ist das dritte in Folge für die Eisbären und es ist sicherlich das schönste Abschiedsgeschenk, das sich das Trainergespann Thorsten Wörsdörfer und David Meuer hätte wünschen können.







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