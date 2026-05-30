Drama pur im Abstiegskampf der Oberliga – und das mit einem guten Ende für die Sportfreunde Eisbachtal, die allerdings auf Schützenhilfe aus Gau-Odernheim angewiesen waren, ihr Spiel in Pirmasens deutlich 1:4 verloren.
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Das war nichts für schwache Nerven: Die Sportfreunde Eisbachtal dürfen sich auf ein weiteres Jahr in der Fußball-Oberliga freuen – es ist das dritte in Folge für die Eisbären und es ist sicherlich das schönste Abschiedsgeschenk, das sich das Trainergespann Thorsten Wörsdörfer und David Meuer hätte wünschen können.