Oberliga unter der Lupe Diefflens Hofer nach 0:10: Wir wurden brutal vermöbelt Sina Ternis 10.11.2026, 07:00 Uhr

i Damit hätte Thomas Hofer eher nicht gerechnet, zumindest nicht in der Höhe. Sein FV Diefflen verlor gegen den Oberliga-Spitzenreiter TSV Schott Mainz mit 0:10 und rutschte auf den vorletzten Rang ab. Jörg Niebergall

Der FV Diefflen ist am Wochenende nach der 0:10-Klatsche gegen den TSV Schott Mainz auf den vorletzten Tabellenplatz in der Oberliga abgerutscht. Coach Thomas Hofer war darüber natürlich nicht begeistert, ist aber von Panik weit entfernt.

Der eine oder andere dürfte sich am Samstagnachmittag schon verwundert die Augen gerieben haben, als er das Endergebnis zwischen dem TSV Schott Mainz und dem FV Diefflen in der Fußball-Oberliga las: Mit 10:0 hatte Regionalliga-Absteiger Schott dem Saarlandvertreter eine ordentliche Abreibung verpasst, oder, wie es FV-Trainer Thomas Hofer sagte: „Wir wurden brutal vermöbelt.







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