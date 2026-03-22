Die TuS Koblenz bleibt im Jahr 2026 ungeschlagen, besiegte den FC Hertha Wiesbach daheim und in einem zähen Spiel mit 1:0. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Masahiro Fujiwara kurz vor Schluss.
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Da dürften Erinnerungen an die vergangene Woche hochgekommen sein, denn es gab viele Parallelen zwischen der Partie der TuS gegen den FC Hertha Wiesbach an diesem und dem Heimspiel gegen den TSV Gau-Odernheim am vergangenen Wochenende. Am Ende stand erneut ein knappes 1:0 (0:0), wieder war es Lukas Tuchscherer, der sich über die linke Seite durchgesetzt hatte, dieses Mal war es aber Masahiro Fujiwara, der den Ball mit etwas Glück aus kurzer ...