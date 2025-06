Eintracht Frankfurt heißt der Gegner des Fußball-Oberligisten FV Engers in der ersten Runde des DFB-Pokals. Das hat die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ergeben. Sprinter Owen Ansah hatte die Begegnung in Anwesenheit des ehemaligen Trainers Sascha Watzlawik, Kapitän Chris Meinert und Vereinsikone Heinz Keuler gezogen – und sorgte auch im Vereinsheim und beim künftigen Coach für große Begeisterung. „Ich bin noch ein bisschen am Zittern“, das war die erste Reaktion von Trainer Julian Feit, der sich insgeheim genau das gewünscht hatte: einen Top-Bundesligisten aus der näheren Umgebung. „Ich habe vorher gesagt, dass ein Team mit zwei Stunden Fahrtzeit und einer so tollen Fanbase absolut überragend wäre“, so Feit. „Das ist sportlich geil und macht richtig Bock, sich mal mit so einer Mannschaft zu messen.“

Die erste DFB-Pokal-Runde ist für 15. bis 18. August terminiert. Wo die Partie stattfinden wird, ist noch offen.