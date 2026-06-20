Zwei Neuzugänge sind fix
Deutscher Meister wechselt zum FC Rot-Weiss Koblenz
Im Mai vergangenen Jahres feierte Tyron Fernandes (Mitte) zusammen mit der U19 des 1. FC Köln die Meisterschaft nach einem Sieg
Im Mai vergangenen Jahres feierte Tyron Fernandes (Mitte) zusammen mit der U19 des 1. FC Köln die Meisterschaft nach einem Sieg gegen Bayer 04 Leverkusen. Nun wechselt der 18-Jährige Außenbahnspieler zum FC Rot-Weiss Koblenz.
IMAGO/Gabor Baumgarten

Lange Zeit war es mit Blick auf Transferaktivitäten ruhig bei Rot-Weiss Koblenz. Das wird sich in den kommenden Tagen wohl ändern. Zwei Neuzugänge wurden bereits fix gemacht, weitere, vor allem für vier Positionen, sollen folgen. 

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Die Farben bleiben gleich, die Liga ändert sich aber für einen von zwei Neuzugängen, die die Verantwortlichen des Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz fix gemacht haben: Von der U19 des 1. FC Köln, die im vergangenen Jahr mit Stefan Rutenbeck deutscher A-Jugendmeister geworden war, wechselt der 19-jährige Außenbahnspieler Tyron Fernandes zur Mannschaft von Fatih Cift.

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