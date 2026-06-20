Lange Zeit war es mit Blick auf Transferaktivitäten ruhig bei Rot-Weiss Koblenz. Das wird sich in den kommenden Tagen wohl ändern. Zwei Neuzugänge wurden bereits fix gemacht, weitere, vor allem für vier Positionen, sollen folgen.
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Die Farben bleiben gleich, die Liga ändert sich aber für einen von zwei Neuzugängen, die die Verantwortlichen des Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz fix gemacht haben: Von der U19 des 1. FC Köln, die im vergangenen Jahr mit Stefan Rutenbeck deutscher A-Jugendmeister geworden war, wechselt der 19-jährige Außenbahnspieler Tyron Fernandes zur Mannschaft von Fatih Cift.