Wirklich gut schmeckt es keinem beim FV Engers, dass nur drei Tage nach dem intensiven Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt der Alltag in der Oberliga ansteht: Am Mittwoch reist der FVE zum TSV Gau-Odernheim. Zähneknirschend.

Der Alltag in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar hat den FV Engers wieder. Nach dem fulminanten Pokalauftritt vor 10.100 Zuschauern auf dem Koblenzer Oberwerth und der respektablen 0:5-Niederlage gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt mit anschließendem Empfang vor dem Engerser Schloss, geht es für die Mannschaft von Coach Julian Feit am Mittwoch (19.30 Uhr) zum TSV Gau-Odernheim. Dort steht die Partie an, die wegen des DFB-Pokals um eine halbe Woche nach hinten geschoben worden war.

„Es ist kein Geheimnis, dass wir zu diesem Termin nicht spielen wollten“, sagt Feit. Allerdings hatten die FVE-Verantwortlichen mit dem TSV keine Einigung über eine Verlegung erzielen können. Der Verband hatte den Mittwoch nach dem Pokalspiel als offiziellen Termin vorgegeben. „Die einzige Alternative, die uns von Gau-Odernheim angeboten wurde, war die Woche vor dem Pokalspiel. Das war für uns natürlich überhaupt keine Option“, so der Trainer, der die Partie gerne – so wie es auch der FK Pirmasens, der ebenfalls im DFB-Pokal gespielt hatte, gegen Wormatia Worms gelöst hat – in den September gelegt hätte.

„Die Jungs hatten teilweise natürlich noch schwere Beine, aber zum Glück sind wir ohne größere Blessuren durchgekommen.“

Engers’ Trainer Julian Feit nach dem Pokalspiel gegen Frankfur

Viel Zeit, um sich auf die Begegnung vorzubereiten, hatte Engers logischerweise nicht. Am Sonntag stand das Pokalspiel an, auf dem Empfang wurde gefeiert „bis das Bier leer war“, anschließend zogen einige noch weiter in die Stadt, der Montag stand im Zeichen der Regeneration, der Nachschau inklusive Video- und Bilderbetrachtung, aber auch des Stolzseins, denn das konnten laut Feit alle Verantwortlichen, sowohl die auf, als auch die zahlreichen Helfer neben dem Platz, und am Dienstag gab es noch eine Trainingseinheit. Dabei ging es auch darum zu schauen, wer sich nach dem Frankfurtspiel fit genug fühlt, um in Gau-Odernheim von Beginn an aufzulaufen. „Die Jungs hatten teilweise natürlich noch schwere Beine, aber zum Glück sind wir ohne größere Blessuren durchgekommen“, sagt Feit.

Eine Hiobsbotschaft hatte es allerdings noch vor dem Pokalspiel gegeben: Serkan Göcer hatte sich im Abschlusstraining ohne Einwirkung eines Mitspielers eine Knieverletzung zugezogen. Ein MRT-Termin steht noch aus, aber Feit geht davon aus, dass die Verletzung schwerwiegender ist, dass ihm sein Mittelfeldspieler länger ausfallen wird. Ansonsten steht ihm beim rheinhessischen Aufsteiger der Kader des Frankfurtspiels zur Verfügung. Rotation wird es sicherlich geben, unter anderem auf der Torhüterposition, wo Safet Husic für Franjo Serdarusic zwischen die Pfosten rutschen wird. „Wir werden definitiv auch frische Jungs reinwerfen“, so der FVE-Trainer.

Gau-Odernheim ist nach dem Aufstieg mit zwei Siegen in Saison gestartet

Und von allen erhofft sich Feit, dass sie es schaffen, den Schalter umzulegen, dass sie sich wieder voll und ganz auf die Liga und die ohne Frage schwere Aufgabe in Gau-Odernheim konzentrieren können. Die Gastgeber hatten den Aufstieg in die Oberliga über den Umweg der Relegation geschafft und vor der Saison ihren Toptorjäger Fabio Moreno Fell an den Regionalligisten FSV Mainz 05 II „verloren“, sich aber dennoch schnell in der neuen Spielklasse akklimatisiert: Sechs Punkte holte das Team von Coach Florian Diel aus den ersten beiden Begegnungen, gewann 1:0 gegen den SV Gonsenheim und 3:2 bei Arminia Ludwigshafen.

„Wir erwarten einen kampfstarken Gegner, der sehr gut bei Standards und im Spiel gegen den Ball ist“, sagt der Engerser Trainer. „Sie sind gallig, willensstark, bringen ihre ganze Energie in das Spiel gegen den Ball. Da muss es für uns drum gehen, dass wir den Ball nach Verlust ganz schnell wieder zurückbekommen.“ Bedeutet auch: Feit erwartet erneut ein intensives Spiel – und hofft darauf, dass seine Mannschaft das Frankfurtspiel schnell abschütteln kann, dass sich der Ärger über die misslungene Spielverlegung in Energie umwandelt und dass sein FVE ganz schnell wieder im Ligaalltag ankommt, im Idealfall mit einem Dreier.