Elfmeter in 93. Minute pariert David Arnolds wird zum Helden für Eisbachtal 11.10.2025, 21:28 Uhr

Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Zwischen einem tragischen Helden und einem Helden liegen oft nur Nuancen. So war es auch im Oberliga-Kellerduell zwischen dem FV Eppelborn und den Sportfreunden Eisbachtal, in dem sich David Arnolds dafür „entschied“ nur Held zu sein.

Als der Unparteiische Timon Sitzenstuhl in der 93. Minute auf Elfmeter für den gastgebenden FV Eppelborn entschied, mutete es ein wenig an, als würde die Geschichte den Lauf nehmen, den sie in den vergangenen Wochen so oft genommen hatte für die Sportfreunde Eisbachtal, die im Kellerduell der Fußball-Oberliga zu diesem Zeitpunkt mit 2:1 führten – und den Lohn für ihre Mühen schon wieder schwinden sahen.







