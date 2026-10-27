Anruf kam nicht überraschend Das sagt der neue Eisbären-Coach Thomas Kahler Sina Ternis 27.10.2026, 14:25 Uhr

i Thomas Kahler hat am Montagabend das erste Training bei den Sportfreunden Eisbachtal geleitet. Der B-Lizenzhaber hat erst einmal nur bis zum Winter zugesagt, danach wollen beide Seiten sich noch einmal zusammensetzen. Andreas Egenolf

Drei Trainingseinheiten hat Thomas Kahler Zeit, um seine Sportfreunde Eisbachtal auf das wichtige Auswärtsspiel beim FV Diefflen vorzubereiten. Da soll es auch darum gehen, jeden einzelnen Spieler von seiner Qualität zu überzeugen.

Gerade einmal 72 Stunden lagen zwischen dem ersten Telefonat und der ersten Trainingseinheit. Als der Sportliche Leiter der Sportfreunde Eisbachtal, Patrick Reifenscheidt, bei Thomas Kahler anrief, kam das für den neuen Coach des Oberliga-Tabellenletzten nicht ganz überraschend – entsprechend hatte er sich auch schon den einen oder anderen Gedanken über ein mögliches Engagement und darüber, wie das mit Familie, Beruf und seinem Ehrenamt als ...







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