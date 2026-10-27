Drei Trainingseinheiten hat Thomas Kahler Zeit, um seine Sportfreunde Eisbachtal auf das wichtige Auswärtsspiel beim FV Diefflen vorzubereiten. Da soll es auch darum gehen, jeden einzelnen Spieler von seiner Qualität zu überzeugen.
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Gerade einmal 72 Stunden lagen zwischen dem ersten Telefonat und der ersten Trainingseinheit. Als der Sportliche Leiter der Sportfreunde Eisbachtal, Patrick Reifenscheidt, bei Thomas Kahler anrief, kam das für den neuen Coach des Oberliga-Tabellenletzten nicht ganz überraschend – entsprechend hatte er sich auch schon den einen oder anderen Gedanken über ein mögliches Engagement und darüber, wie das mit Familie, Beruf und seinem Ehrenamt als ...