Am Samstag beim Auswärtsspiel beim FK Pirmasens wird zum ersten Mal Koray Gökkurt an der Seitenlinie des FC Cosmos Koblenz stehen. In der Vorbereitung aufs Spiel ging es für ihn vor allem um mentale Dinge. Zudem kommt noch ein Innenverteidiger.
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Als klar war, dass es einen neuen Impuls beim FC Cosmos Koblenz braucht, da ging alles ganz schnell – auch deswegen, weil der Nachfolger von Admir Softic im Verein kein Unbekannter war. „Wir haben uns praktisch gegenseitig gescoutet“, sagt der neue Coach des Fußball-Oberligisten, Koray Gökkurt, mit einem Lachen.