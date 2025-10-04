Nein, das Saarland und der FC Cosmos Koblenz, das passt in dieser Saison in der Oberliga nicht zusammen. Auch die dritte Saarlandreise endete punktlos für das Kasal-Team, das bei Hertha Wiesbach mit 2:3 unterlag.
Es bleibt dabei: Im Saarland ist für die Oberliga-Fußballer des FC Cosmos Koblenz nichts zu holen. Auch beim FC Hertha Wiesbach gab es für die Mannschaft von Trainer Emre Yusuf Kasal eine 2:3-Niederlage, die gleichbedeutend damit ist, dass die Gastgeber und Mitaufsteiger in der Tabelle erst einmal vorbeigezogen sind an den Cosmonauten, die ihrerseits durch die Niederlage auf Rang neun abgerutscht sind.