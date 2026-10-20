Ex-Eisbachtalcoach äußert sich Daniel Alves: Natürlich ist da Enttäuschung Sina Ternis 20.10.2026, 13:45 Uhr

i Daniel Alves (links) und Hussen Harmouch haben am vergangenen Wochenende bei der 0:7-Niederlage im Worms zum letzten Mal an der Seitenlinie gesessen. Die Verantwortlichen der Sportfreunde Eisbachtal und die beiden Trainer haben sich auf eine Trennung geeinigt. René Weiss

Gerade einmal dreieinhalb Monate war Daniel Alves bei den Sportfreunden Eisbachtal im (Trainer-)Amt. Nach der 0:7-Niederlage in Worms war für ihn Schluss – und er hatte sich die Aufgabe natürlich anders vorgestellt.

Am Ende mussten sich beide Seiten eingestehen, dass es so nicht mehr funktionieren würde. Die sportliche Führung der Sportfreunde Eisbachtal und Coach Daniel Alves haben sich zu Wochenbeginn darauf geeinigt, die weitere Zusammenarbeit zu beenden. Für Alves und seinen Co-Trainer Hussen Harmouch endete das Engagement beim Fußball-Oberligisten damit nach gut dreieinhalb Monaten schon wieder.







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