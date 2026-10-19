„Einvernehmliche Trennung“ Daniel Alves ist nicht mehr Trainer bei Eisbachtal Sina Ternis 19.10.2026, 19:32 Uhr

i Für Daniel Alves ist schon nach 13 Spielen bei den Sportfreunden Eisbachtal wieder Schluss. Nach Bekunden des Vereins war die Trennung einvernehmlich erfolgt. René Weiss

Jetzt ging alles ganz schnell: Nach der 0:7-Niederlage bei Wormatia Worms und nur noch ganz theoretischen Chancen auf den Klassenerhalt haben sich die Verantwortlichen der Sportfreunde Eisbachtal und Coach Daniel Alves auf eine Trennung geeinigt.

Die Sportfreunde Eisbachtal haben die Konsequenzen aus dem Fehlstart in der Fußball-Oberliga gezogen: Vereinsverantwortliche und Coach Daniel Alves haben sich nach 13 absolvierten Spieltagen und der Ausbeute von gerade einmal einem Punkt, was gleichbedeutend mit dem abgeschlagenen letzten Tabellenplatz ist, auf eine einvernehmliche und sofortige Trennung geeinigt, die auch den Co-Trainer Hussen Harmouch einschließt.







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