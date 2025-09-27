1:2-Niederlage im Saarland
Cosmos zahlt gegen heimstarkes Auersmacher Lehrgeld
Symbolbild
Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Zwölf von 15 möglichen Punkten hat der SV Auersmacher auf heimischem Platz geholt. Auch der FC Cosmos Koblenz wurde Opfer dieser Heimstärke, unterlag im Saarland durchaus unglücklich mit 1:2. 

Lesezeit 3 Minuten
Nein, wirklich viel konnte Yusuf Emre Kasal seiner Mannschaft wirklich nicht vorwerfen, denn sein FC Cosmos Koblenz hatte beim SV Auersmacher einen ordentlichen Auftritt gezeigt – um am Ende doch mit null Punkten die zweieinhalbstündige Heimreise aus dem Saarland in die Stadt an Rhein und Mosel antreten zu müssen.

Ressort und Schlagwörter

OberligaSport

Top-News aus dem Sport