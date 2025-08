Es war aus Sicht des Sportlichen Leiters Orhan Lokurlu ein absoluter Wunschtransfer: Kurz vorm Start in die neue Saison in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar hat der FC Cosmos Koblenz den offensiven Mittelfeldspieler beziehungsweise Stürmer Dennis Arnst vom Oberliga-Absteiger TuS Mechtersheim verpflichtet. Der 20-Jährige kommt mit einer Empfehlung von 14 Toren und sechs Assists in der vergangenen Spielzeit und ist bereits am Wochenende beim Heimspiel gegen den FV Eppelborn spielberechtigt. „Wir wollten ihn unbedingt haben, sind schon länger an ihm dran und haben jetzt mit Mechtersheim eine Einigung erzielt“, berichtet der Sportliche Leiter.

Für den ist Arnst kein Unbekannter, denn Lokurlu, der auch als Spielerberater aktiv ist, hat sein Büro in Sinsheim, also unweit der Sportstätte des Bundesligisten TSG Hoffenheim, wo Arnst noch bis zum vergangenen Jahr in der U19-Bundesligamannschaft kickte. „Auch unser Trainer Yusuf Emre Kasal kennt ihn und wir sind alle überzeugt von seinen Qualitäten. Umso glücklicher sind wir, dass der Transfer geklappt hat, dass unser Präsident Remo Rashica das möglich gemacht hat“, sagt Lokurlu.

Der sieht die Transferaktivitäten der „Cosmonauten“ für den Moment als abgeschlossen an: 20 Feldspieler plus zwei Torhüter gehören dem Kader derzeit an. „Wir schauen uns natürlich erst einmal die ersten Partien an und dann werden wir sehen, ob wir noch einmal aktiv werden müssen.“