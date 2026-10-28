Amin Husovic kommt Cosmos verpflichtet jungen Mittelfeldspieler Sina Ternis 28.10.2026, 16:46 Uhr

i Amin Husovic wechselt mit sofortiger Wirkung zum FC Cosmos Koblenz. Maximilian Jäger

Der FC Cosmos Koblenz hat sich mit einem jungen Mittelfeldspieler verstärkt, der kickte in der Jugend beim FSV Frankfurt und bei Wehen Wiesbaden, hatte zuletzt ein kurzes Intermezzo beim TSV Steinbach Haiger.

Es sind turbulente Tage, die der FC Cosmos Koblenz derzeit erlebt. Nach der Trennung von Trainer Koray Gökkurt und der Nachricht, dass Admir Softic bis zum Winter wieder übernehmen wird, gibt es nun beim Fußball-Oberligisten auch Neuigkeiten mit Blick auf den Kader: Amin Husovic wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Cosmonauten, war zuletzt vereinslos, allerdings bis August noch beim hessischen Verbandsligisten TSV Steinbach Haiger II aktiv, wo ...







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