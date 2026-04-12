0:2 vor 70 Fans im Kellerduell Cosmos verliert trotz Überzahl gegen Auersmacher Sina Ternis 12.04.2026, 19:06 Uhr

i Mangelden Einsatz konnte man dem zur Pause eingewechselten Dennis Arnst (blaues Trikot) und seinem FC Cosmos Koblenz nicht vorwerfen. Mangelnde Präzision vorm Tor schon. Und so stand am Ende eine 0:2-Niederlage gegen Auersmacher. Jörg Niebergall

Da wäre definitiv mehr drin gewesen für den FC Cosmos Koblenz, der daheim gegen den SV Auersmacher eine 30-minütige Überzahl nicht zu nutzen wusste und 0:2 unterlag. Unten wird’s jetzt noch mal richtig eng für die Cosmonauten.

Einen Dämpfer im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga gab’s für den FC Cosmos Koblenz. Der unterlag dem SV Auersmacher daheim mit 0:2 (0:1), spielte dabei 35 Minuten in Überzahl. Mit Blick auf die Tabelle bedeutet das: Die Gäste aus dem Saarland sind erst einmal fünf Punkte weggezogen, haben 35 Zähler auf dem Konto, bei den Cosmonauten sind es 30 Punkte, das Polster auf Idar-Oberstein und den ersten Abstiegsplatz beträgt zwei Zähler.







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