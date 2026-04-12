0:2 vor 70 Fans im Kellerduell
Cosmos verliert trotz Überzahl gegen Auersmacher
Mangelden Einsatz konnte man dem zur Pause eingewechselten Dennis Arnst (blaues Trikot) und seinem FC Cosmos Koblenz nicht vorwe
Mangelden Einsatz konnte man dem zur Pause eingewechselten Dennis Arnst (blaues Trikot) und seinem FC Cosmos Koblenz nicht vorwerfen. Mangelnde Präzision vorm Tor schon. Und so stand am Ende eine 0:2-Niederlage gegen Auersmacher.
Jörg Niebergall

Da wäre definitiv mehr drin gewesen für den FC Cosmos Koblenz, der daheim gegen den SV Auersmacher eine 30-minütige Überzahl nicht zu nutzen wusste und 0:2 unterlag. Unten wird’s jetzt noch mal richtig eng für die Cosmonauten.

Lesezeit 4 Minuten
Einen Dämpfer im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga gab’s für den FC Cosmos Koblenz. Der unterlag dem SV Auersmacher daheim mit 0:2 (0:1), spielte dabei 35 Minuten in Überzahl. Mit Blick auf die Tabelle bedeutet das: Die Gäste aus dem Saarland sind erst einmal fünf Punkte weggezogen, haben 35 Zähler auf dem Konto, bei den Cosmonauten sind es 30 Punkte, das Polster auf Idar-Oberstein und den ersten Abstiegsplatz beträgt zwei Zähler.

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