Niederlage gegen Siegen
Cosmos setzt acht Gastspieler ein und verliert mit 0:6
Trotz der hohen Temperaturen sahen die 80 Zuschauer in Willroth eine intensive Partie zwischen dem FC Cosmos Koblenz und den Spo
Trotz der hohen Temperaturen sahen die 80 Zuschauer in Willroth eine intensive Partie zwischen dem FC Cosmos Koblenz und den Sportfreunden Siegen. Die gewannen am Ende deutlich mit 6:0.
Maximilian Jäger

Sie trotzten den hohen Temperaturen und nahmen viel Positives mit: Der FC Cosmos Koblenz unterlag den Sportfreunden Siegen mit 0:6, präsentierte sich aber vor allem mit dem Stammpersonal in Hälfte eins ordentlich.

Lesezeit 2 Minuten
Es war etwas Besonderes für alle Beteiligten amSamstagmorgen auf dem Willrother Rasenplatz: Bei Temperaturen von 40 Grad, zumindest in der Sonne, standen sich Fußball-Regionalligist Sportfreunde Siegen und Oberligist FC Cosmos Koblenz zum ersten Test in der Sommervorbereitung gegenüber.

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