Sie trotzten den hohen Temperaturen und nahmen viel Positives mit: Der FC Cosmos Koblenz unterlag den Sportfreunden Siegen mit 0:6, präsentierte sich aber vor allem mit dem Stammpersonal in Hälfte eins ordentlich.
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Es war etwas Besonderes für alle Beteiligten amSamstagmorgen auf dem Willrother Rasenplatz: Bei Temperaturen von 40 Grad, zumindest in der Sonne, standen sich Fußball-Regionalligist Sportfreunde Siegen und Oberligist FC Cosmos Koblenz zum ersten Test in der Sommervorbereitung gegenüber.