Borussia Mönchengladbach statt Cosmos Koblenz heißt es für den TSV Schott Mainz am übernächsten Wochenende in Runde eins des DFB-Pokals. Die Partie gegen die Cosmonauten findet deswegen bereits am Mittwochabend statt.
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Nein, von Krisenstimmung kann beim FC Cosmos Koblenz nach zwei Niederlagen zum Auftakt der Fußball-Oberliga keine Rede sein – das versichert Coach Admir Softic, dem auch die Tatsache, dass seine Mannschaft am Mittwochabend (19 Uhr) im vorgezogenen Spiel beim TSV Schott Mainz und damit bei einem der Aufstiegsaspiranten ran muss, keine Sorgenfalten auf die Stirn treibt.