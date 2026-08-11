FC gastiert bei Schott Mainz
Cosmos mit einem Abgang und weit weg von Krisenstimmung
Cosmos-Trainer Admir Softic (rechts) war keinesfalls mit allem zufrieden, was er in den jüngsten beiden Partien gesehen hatte. E
Cosmos-Trainer Admir Softic (rechts) war keinesfalls mit allem zufrieden, was er in den jüngsten beiden Partien gesehen hatte. Er fand aber auch lange nicht alles schlecht. Nun geht es nach zwei Niederlagen für die Koblenzer zum Regionalligaabsteiger Schott Mainz.
René Weiss

Borussia Mönchengladbach statt Cosmos Koblenz heißt es für den TSV Schott Mainz am übernächsten Wochenende in Runde eins des DFB-Pokals. Die Partie gegen die Cosmonauten findet deswegen bereits am Mittwochabend statt. 

Lesezeit 2 Minuten
Nein, von Krisenstimmung kann beim FC Cosmos Koblenz nach zwei Niederlagen zum Auftakt der Fußball-Oberliga keine Rede sein – das versichert Coach Admir Softic, dem auch die Tatsache, dass seine Mannschaft am Mittwochabend (19 Uhr) im vorgezogenen Spiel beim TSV Schott Mainz und damit bei einem der Aufstiegsaspiranten ran muss, keine Sorgenfalten auf die Stirn treibt.
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Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
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