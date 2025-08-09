Auch im zweiten Spiel in der Oberliga leistete sich der FC Cosmos Koblenz eine zu lange Schwächephase – und die mündete in der ersten Saisonniederlage. Bei Wormatia Worms unterlag die Elf von Emre Yusuf Kasal mit 0:1.

Eigentlich hatte Yusuf Emre Kasal seine Mannschaft eindringlich vor dem VfR Wormatia Worms gewarnt, wusste, dass ein bestens eingestellter Gegner auf seinen FC Cosmos Koblenz zukommen würde. Schließlich hatten die Rheinhessen ihr Auftaktspiel in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bei der U21 des 1. FC Kaiserslautern mit 0:3 verloren und würden, da war sich Kasal sicher, zu Hause eine entsprechende Reaktion zeigen. Die Hausherren bestätigten beim knappen 1:0-Sieg dann auch die Prognose des Gäste-Trainers. Dessen Mannschaft indes tat sich in den ersten 45 Minuten schwer, dem eine ähnlich gute Einstellung entgegenzustellen.

„Wir haben in den ersten 45 Minuten einfach nur mitgespielt, als sei es ein Testspiel, das war körperlos und wehrlos.“

Cosmos-Trainer Yusuf Emre Kasal

Aller Warnungen zum Trotz fanden die „Cosmonauten vor mehr als 750 Zuschauern zunächst einmal überhaupt nicht ins Spiel, ließen die klassischen Basics vermissen – und die Gastgeber entsprechend gewähren. Die kombinierten sich ein ums andere Mal gefährlich vor das Koblenzer Tor, kamen zu einigen guten Abschlussmöglichkeiten und erzielten folgerichtig nach 32 Minuten den zu diesem Zeitpunkt überfälligen Führungstreffer zum 1:0. Nach einem Luftduell im FC-Strafraum verlor das Kasal-Team den zweiten Ball, der wurde in die Tiefe gespielt und dann auf Mert Ötzkaya zurückgelegt, der aus kurzer Distanz vollstreckte. „Wir haben in den ersten 45 Minuten einfach nur mitgespielt, als sei es ein Testspiel, das war körperlos und wehrlos“, sagte der Cosmonauten-Trainer.

Das einzig Positive zu diesem Zeitpunkt: dass es nur 0:1 aus Sicht seiner Mannschaft stand. In der Pause fand der Trainer dann deutliche Worte, machte seinem Team klar, dass das ein enttäuschender Auftritt war – und bewirkte damit zumindest, „dass wir nach der Pause eine normale Leistung auf den Platz gebracht haben“.

Vor allem die Anfangsphase nach Wiederanpfiff gehörte seiner Mannschaft, die druckvoll nach vorne spielte und dadurch zu einigen guten Möglichkeiten kam. Die beste hatte sicherlich Khery Hamka, der vom Elfmeterpunkt an Wormatia-Schlussmann Tobias Edinger scheiterte. Zuvor hatte VfR-Abwehrakteur Luca Baderschneider mit der Hand gespielt. Die Koblenzer waren zu diesem Zeitpunkt drin im Spiel, waren dem Ausgleich näher als Worms dem vorentscheidenden 2:0.

Schlussoffensive bringt wegen fehlender Präzision nicht den gewünschten Erfolg

Allerdings ließ, sicherlich auch bedingt durch die warmen Temperaturen, in den letzten 15 Minuten, in denen Cosmos eigentlich noch einmal zur Offensive blasen wollte, die Konzentration nach. Die Abspielfehler, die falschen Entscheidungen im letzten Drittel häuften sich und so kam die Kasal-Elf nur noch zu der einen oder anderen Halbchance, während auf der Gegenseite Worms die Räume zum Kontern nutzte. Doch auch da fehlte es an der nötigen Präzision, um vorzeitig den Deckel draufzumachen. Entweder war Josue Duverger im Kasten zur Stelle oder der Ball ging deutlich am Tor vorbei. Unterm Strich waren rund 35 gute Minuten zu wenig, um dem Mitfavoriten um den Aufstieg zumindest einen Punkt abzutrotzen, auch wenn der durchaus im Bereich des Möglichen gewesen wäre.

Stattdessen setzte es für die Cosmonauten am zweiten Spieltag die erste Saisonniederlage. Die Mannschaft von Emre Kasal steht damit mit nur einem Punkt am Ende der Tabelle. Für den Trainer ist diese Momentaufnahme allerdings noch lange kein Grund, um nervös zu werden. „Wenn wir aus den ersten Spielen neun Punkte geholt hätten, dann hätte ich gesagt, dass es neun Punkte gegen den Abstieg waren. So haben wir nach zwei durchwachsenen Spielen einen Punkt geholt. Das war in Ordnung.“ Schon im Vorfeld war Kasal klar, dass es eine Weile dauern würde, bis sich die neu zusammengewürfelte Mannschaft finden würde. Diesen Prozess gesteht er ihr auch zu, war schon vor der Saison davon ausgegangen, dass „wir dazu fünf, sechs Spiele benötigen werden“.

VfR Wormatia Worms – FC Cosmos Koblenz 1:0 (1:0)

Worms: Edinger – Vrella, Baderschneider, Fladung, Nauth (73. Yerima), M. Özkaya (84. Siontis), Jäger (84. Meyer), Maier (68. Edet), Graf (84. K. Özkaya), Roetynck, Obas.

Cosmos Koblenz: Duverger – Aksu, Ziric, Zuhs, Heck (62. Matsui) – Arslan (34. Kryeziu), Farajli (73. Rashica), Gültekin – Hamka, Arnst (73. Krasniqi), Mekoma (62. Spittmann).

Schiedsrichter: Torben Huss (Beckingen).

Zuschauer: 758.

Tor: 1:0 Mert Özkaya (32.).

Besonderheit: Tobias Edinger (Worms) hält Handelfmeter von Khery Hamka (54.).