Admir Softic zurück an Linie
Cosmos Koblenz: Der alte Trainer ist der neue Trainer
Admir Softic (rechts), der hauptamtlich beim FC Cosmos Koblenz tätig ist, wird die Oberligamannschaft bis zum Winter coachen. Da
Admir Softic (rechts), der hauptamtlich beim FC Cosmos Koblenz tätig ist, wird die Oberligamannschaft bis zum Winter coachen. Danach wird eine Bestandsaufnahme gemacht.
M. Schlenger. Matthias Schlenger

Es ist eine überraschende und doch naheliegende Lösung: Beim FC Cosmos Koblenz nimmt mit Admir Softic einer die Verantwortung an der Seitenlinie, der bis vor sechs Wochen die gleiche Aufgabe hatte. Zumindest für sechs Spiele. 

Lesezeit 2 Minuten
Überraschend? Vielleicht. Naheliegend? Bestimmt. Nach der Entlassung von Koray Gökkurt im Anschluss an die 0:4-Niederlage gegen den TSV Gau-Odernheim (wir berichteten) übernimmt wieder ein alter Bekannter das Traineramt beim Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

OberligaSport
Jetzt abonnieren!
Newsletter "Neues aus der Fußball-Oberliga"

Am Ball bleiben: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es immer montags und samstags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport