Es ist eine überraschende und doch naheliegende Lösung: Beim FC Cosmos Koblenz nimmt mit Admir Softic einer die Verantwortung an der Seitenlinie, der bis vor sechs Wochen die gleiche Aufgabe hatte. Zumindest für sechs Spiele.
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Überraschend? Vielleicht. Naheliegend? Bestimmt. Nach der Entlassung von Koray Gökkurt im Anschluss an die 0:4-Niederlage gegen den TSV Gau-Odernheim (wir berichteten) übernimmt wieder ein alter Bekannter das Traineramt beim Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz.