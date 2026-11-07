3:0-Heimsieg gegen Wiesbach Cosmos ist in den entscheidenden Momenten effektiv Sina Ternis 07.11.2026, 17:32 Uhr

i Einer, der beim FC Cosmos Koblenz überhaupt nicht zu stoppen war, war Mittelfeldspieler Aymen Aourir (blaues Trikot), der beim 3:0-Sieg seines Teams gegen den FC Hertha Wiesbach zwei der drei Treffer vorbereitete. Jörg Niebergall

Dass die Cosmonauten in der Schlussphase der Partie einige Hochkaräter liegen ließen, das war sicherlich zu verschmerzen. Denn am Ende stand ein klarer 3:0-Sieg gegen Wiesbach, das diese Hochkaräter vorher hatte liegen lassen.

Während Admir Softic nach dem 3:0 von einem hochverdienten Sieg seines FC Cosmos Koblenz sprach, war sein Gegenüber Michael Petry der Ansicht, dass sein FC Hertha Wiesbach vor allem an sich selbst gescheitert und keinesfalls das schlechtere Team war. Beide hatten durchaus Gründe, die Partie in der Fußball-Oberliga so zu bewerten.







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