Ex-Torschützenkönig kommt Cosmos holt Sossah von Eintracht Trier zurück Sina Ternis 02.06.2026, 16:51 Uhr

i Bereits in der Saison 2023/24 gegen Hokon Sossah (blaues Trikott) für den FC Cosmos Koblenz auf Torejagd. Das wird er auch wieder nach der Sommerpause tun. René Weiss

Schon in der Spielzeit 2023/24 ging Hokon Sossah für den FC Cosmos Koblenz auf Torejagd, wechselte dann zum Regionalligisten Eintracht Trier. Nun kehrt der Stürmer zu seinem Ex-Verein in die Oberliga zurück.

Bereits vor dem letzten Saisonspiel gegen den TSV Schott Mainz war Hokon Sossah beim Fußball-Regionalligisten SV Eintracht Trier, zusammen mit fünf anderen Spielern, verabschiedet worden. Nun ist auch klar, wohin der Weg des Offensivakteurs führen wird: Der 27-Jährige kehrt zurück zum Oberligisten FC Cosmos Koblenz, für den er bereits von Januar bis Juni 2024 auf Torejagd gegangen war.







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