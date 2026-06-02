Ex-Torschützenkönig kommt
Cosmos holt Sossah von Eintracht Trier zurück
Bereits in der Saison 2023/24 gegen Hokon Sossah (blaues Trikott) für den FC Cosmos Koblenz auf Torejagd. Das wird er auch wiede
Bereits in der Saison 2023/24 gegen Hokon Sossah (blaues Trikott) für den FC Cosmos Koblenz auf Torejagd. Das wird er auch wieder nach der Sommerpause tun.
René Weiss

Schon in der Spielzeit 2023/24 ging Hokon Sossah für den FC Cosmos Koblenz auf Torejagd, wechselte dann zum Regionalligisten Eintracht Trier. Nun kehrt der Stürmer zu seinem Ex-Verein in die Oberliga zurück.

Lesezeit 2 Minuten
Bereits vor dem letzten Saisonspiel gegen den TSV Schott Mainz war Hokon Sossah beim Fußball-Regionalligisten SV Eintracht Trier, zusammen mit fünf anderen Spielern, verabschiedet worden. Nun ist auch klar, wohin der Weg des Offensivakteurs führen wird: Der 27-Jährige kehrt zurück zum Oberligisten FC Cosmos Koblenz, für den er bereits von Januar bis Juni 2024 auf Torejagd gegangen war.

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