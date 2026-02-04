Zwei Winterneuzugänge Cosmos holt bekannten Ex-Profi zurück nach Koblenz Sina Ternis 04.02.2026, 19:03 Uhr

i Im September 2023 spielte José-Junior Matuwila in Koblenz: Damals gastierte er mit dem FSV Frankfurt im Stadion am Oberwerth. Nun heuert er beim FC Cosmos Koblenz an. IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meurer. IMAGO/Beautiful Sports

Der FC Cosmos Koblenz verstärkt sich im Winter mit zwei Neuzugängen – darunter einen Ex-Profi, der einst in Mayen und Koblenz mit dem Fußballspielen begonnen hatte.

Am sogenannten Deadline-Day ist der Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden, hat zwei Spieler verpflichtet: Schon-Pascal Nzuzi kommt vom belgischen Viertligisten FC Eupen und José-Junior Matuwila, der seine Karriere einst in Mayen und Koblenz begann, lässt sie nun auch an der Stadt an Rhein und Mosel ausklingen.







Artikel teilen

Artikel teilen