FC empfängt Ludwigshafen Cosmos fühlt sich durchaus wohl im Niemandsland 24.10.2025, 18:00 Uhr

i Dennis Arnst, der dem FC Cosmos Koblenz, in der Vorwoche in Gonsenheim fehlte, wird beim Heimspiel gegen den FC Arminia Ludwigshafen, das auf Schmitzers Wiese stattfindet, wieder dabei sein. René Weiss

Rang sieben ist schon so etwas wie das Niemandsland der Oberliga. Das findet Yusuf Emre Kasal, Coach des FC Cosmos Koblenz, aber überhaupt nicht schlimm, schließlich sei sein Team immer noch Aufsteiger. Nun geht es für den FC gegen Ludwigshafen.

Nach zuletzt vier sieglosen Spielen in der Fußball-Oberliga konnte der FC Cosmos Koblenz am vergangenen Wochenende beim 3:0-Sieg in Gonsenheim wieder ein Erfolgserlebnis verbuchen – und will verständlicherweise am Sonntag (15 Uhr) beim Heimspiel gegen den FC Arminia Ludwigshafen, das auf dem Kunstrasen auf Schmitzer Wiese stattfinden wird, nachlegen.







