Heimspiel gegen Auersmacher Cosmos freut sich auf Rückkehr auf den Oberwerth Sina Ternis 10.04.2026, 12:00 Uhr

i Serdar Arslan (links, hier mit Kebir Ali Canpolat) wird seinem FC Cosmos Koblenz am Sonntag im wichtigen Heimspiel gegen den SV Auersmacher wieder zur Verfügung stehen. Er hat, genau wie Benko Shabani, seine Gelb-Rot-Sperre abgesessen. René Weiss

Zwei Punkte Vorsprung hat Oberligist FC Cosmos Koblenz derzeit auf den ersten Abstiegsplatz. Coach Admir Softic sieht seine Mannschaft aber auf einem guten Weg – und der soll daheim gegen Auersmacher fortgesetzt werden.

Seit Admir Softic und Peter Neustädter das Traineramt beim FC Cosmos Koblenz übernommen haben, hat der Fußball-Oberligist vier Punkte gesammelt. Die Gegner hießen FK Pirmasens, bei dem es eine knappe Niederlage gab, FV Diefflen (1:0) und SC Idar-Oberstein (1:1).







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