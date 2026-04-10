Zwei Punkte Vorsprung hat Oberligist FC Cosmos Koblenz derzeit auf den ersten Abstiegsplatz. Coach Admir Softic sieht seine Mannschaft aber auf einem guten Weg – und der soll daheim gegen Auersmacher fortgesetzt werden.
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Seit Admir Softic und Peter Neustädter das Traineramt beim FC Cosmos Koblenz übernommen haben, hat der Fußball-Oberligist vier Punkte gesammelt. Die Gegner hießen FK Pirmasens, bei dem es eine knappe Niederlage gab, FV Diefflen (1:0) und SC Idar-Oberstein (1:1).