Auf ein 0:5 gegen den FV Engers folgte nun ein 0:4 gegen den FC Cosmos Koblenz für den FC Emmelshausen-Karbach, der auch auf Schmitzers Wiese einen schwarzen Tag erwischt. Einen Sahnetag indes hatte Cosmos-Akteur Evren Akahiskali.
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Klar, dass es nur einen Spieler gab, der beim Jubel in den Kreis durfte, um dort noch einmal einen besonderen Moment zu erleben, von seinen Mannschaftskameraden und vom Staff gefeiert zu werden: Evren Akahiskali. Denn der Offensivakteur hatte alle vier Treffer für seinen FC Cosmos Koblenz im Heimspiel gegen den FC Emmelshausen-Karbach geschossen.