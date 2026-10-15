Während der neue Cosmos-Coach Koray Gökkurt der Partie am Samstag in Wittlich zwar nicht mit Blick auf die Tabelle, aber doch mit Blick auf die Konstellation, gelassen entgegenblicken kann, ist es für seinen Gegenüber ein besonderes Spiel.
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Für einen wird die Partie zwischen dem SV Rot-Weiss Wittlich und dem FC Cosmos Koblenz am Samstag (15 Uhr) eine ganz besondere sein: für Rot-Weiss-Trainer Yusuf Emre Kasal. Denn es ist nach der Trennung im Dezember vergangenen Jahres das erste Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Verein.