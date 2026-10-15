Besonderes Spiel für Kasal Cosmonauten treffen in Wittlich auf ihren Ex-Trainer Sina Ternis 15.10.2026, 14:00 Uhr

i Bis Dezember vergangenen Jahres coachte Yusuf Emre Kasal noch den FC Cosmos Koblenz. Mittlerweile ist er Trainer beim SV Rot-Weiss Wittlich und mit dem geht es am Samstag zum ersten Mal gegen seinen Ex-Verein. Wolfgang Heil

Während der neue Cosmos-Coach Koray Gökkurt der Partie am Samstag in Wittlich zwar nicht mit Blick auf die Tabelle, aber doch mit Blick auf die Konstellation, gelassen entgegenblicken kann, ist es für seinen Gegenüber ein besonderes Spiel.

Für einen wird die Partie zwischen dem SV Rot-Weiss Wittlich und dem FC Cosmos Koblenz am Samstag (15 Uhr) eine ganz besondere sein: für Rot-Weiss-Trainer Yusuf Emre Kasal. Denn es ist nach der Trennung im Dezember vergangenen Jahres das erste Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Verein.







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