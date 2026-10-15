Besonderes Spiel für Kasal
Cosmonauten treffen in Wittlich auf ihren Ex-Trainer
Bis Dezember vergangenen Jahres coachte Yusuf Emre Kasal noch den FC Cosmos Koblenz. Mittlerweile ist er Trainer beim SV Rot-Wei
Bis Dezember vergangenen Jahres coachte Yusuf Emre Kasal noch den FC Cosmos Koblenz. Mittlerweile ist er Trainer beim SV Rot-Weiss Wittlich und mit dem geht es am Samstag zum ersten Mal gegen seinen Ex-Verein.
Wolfgang Heil

Während der neue Cosmos-Coach Koray Gökkurt der Partie am Samstag in Wittlich zwar nicht mit Blick auf die Tabelle, aber doch mit Blick auf die Konstellation, gelassen entgegenblicken kann, ist es für seinen Gegenüber ein besonderes Spiel. 

Lesezeit 2 Minuten
Für einen wird die Partie zwischen dem SV Rot-Weiss Wittlich und dem FC Cosmos Koblenz am Samstag (15 Uhr) eine ganz besondere sein: für Rot-Weiss-Trainer Yusuf Emre Kasal. Denn es ist nach der Trennung im Dezember vergangenen Jahres das erste Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Verein.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

OberligaSport
Jetzt abonnieren!
Newsletter "Neues aus der Fußball-Oberliga"

Am Ball bleiben: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es immer montags und samstags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport