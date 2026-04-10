Rot-Weiss empfängt Wiesbach Cifts 61-Punkte-Wunsch und die Liebe zu Trabzonspor Sina Ternis 10.04.2026, 10:00 Uhr

i Fatih Cift ist aktuell zufrieden mit seiner Mannschaft, am Samstag geht es für seine Rot-Weißen zu Hause gegen Hertha Wiesbach. Jörg Niebergall

Drei Siege nach Gang, das gab’s in dieser Saison noch nicht für Rot-Weiss Koblenz. Das könnte es aber am Samstag geben, denn nach zuletzt zwei Erfolgen geht es daheim gegen Hertha Wiesbach – und die holten fast alle Punkte daheim.

Eine Zahl schwirrt durch Fatih Cifts Kopf. Es ist die 61. Das ist die Kennzahl von Trabzonspor, dem Verein, für den das Herz des Trainers des FC Rot-Weiss Koblenz schlägt. „Jeder in der Türkei bringt die Zahl mit Trabzonspor in Verbindung“, sagt Cift.







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