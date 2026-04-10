Rot-Weiss empfängt Wiesbach
Cifts 61-Punkte-Wunsch und die Liebe zu Trabzonspor
Fatih Cift ist aktuell zufrieden mit seiner Mannschaft, am Samstag geht es für seine Rot-Weißen zu Hause gegen Hertha Wiesbach.
Fatih Cift ist aktuell zufrieden mit seiner Mannschaft, am Samstag geht es für seine Rot-Weißen zu Hause gegen Hertha Wiesbach.
Jörg Niebergall

Drei Siege nach Gang, das gab’s in dieser Saison noch nicht für Rot-Weiss Koblenz. Das könnte es aber am Samstag geben, denn nach zuletzt zwei Erfolgen geht es daheim gegen Hertha Wiesbach – und die holten fast alle Punkte daheim. 

Lesezeit 2 Minuten
Eine Zahl schwirrt durch Fatih Cifts Kopf. Es ist die 61. Das ist die Kennzahl von Trabzonspor, dem Verein, für den das Herz des Trainers des FC Rot-Weiss Koblenz schlägt. „Jeder in der Türkei bringt die Zahl mit Trabzonspor in Verbindung“, sagt Cift.

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