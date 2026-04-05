Rot-Weiss gewinnt auswärts Cift stellt Wecker in der Pause und läutet den Sieg ein Sina Ternis 05.04.2026, 19:10 Uhr

i Phil Thieltges (rotes Trikot) erzielte den einzigen Treffer der Partie beim wichtigen 1:0-Sieg seines FC Rot-Weiss Koblenz beim direkten Konkurrenten TSV Gau-Odernheim. Der ist gleichbedeutend mit dem Sprung auf Tabellenplatz sechs. René Weiss

Zum zweiten Mal in Folge gewonnen, zum zweiten Mal in Folge zu null. Kein Wunder, dass Fatih Cift zufrieden war mit dem 1:0-Sieg seines FC Rot-Weiss Koblenz beim TSV Gau-Odernheim, der gleichbedeutend mit dem Sprung auf Rang sechs ist.

Tabellenplatz sechs in der Fußball-Oberliga. Das liest sich erst einmal gut für den FC Rot-Weiss Koblenz, der nach dem wichtigen 1:0-Sieg am Ostersonntag beim direkten Konkurrenten TSV Gau-Odernheim an Worms vorbeigezogen ist und den Vorsprung auf den TSV von einem auf vier Zähler hat anwachsen lassen.







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