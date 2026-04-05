Zum zweiten Mal in Folge gewonnen, zum zweiten Mal in Folge zu null. Kein Wunder, dass Fatih Cift zufrieden war mit dem 1:0-Sieg seines FC Rot-Weiss Koblenz beim TSV Gau-Odernheim, der gleichbedeutend mit dem Sprung auf Rang sechs ist.
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Tabellenplatz sechs in der Fußball-Oberliga. Das liest sich erst einmal gut für den FC Rot-Weiss Koblenz, der nach dem wichtigen 1:0-Sieg am Ostersonntag beim direkten Konkurrenten TSV Gau-Odernheim an Worms vorbeigezogen ist und den Vorsprung auf den TSV von einem auf vier Zähler hat anwachsen lassen.