Rot-Weiss gastiert beim TSV Cift mag den Gau-Odernheimer „Rock’n’Roll-Fußball“ Sina Ternis 29.10.2026, 11:24 Uhr

i Immer eng am Mann, immer unangenehm zu spielen, dadurch zeichnet sich der TSV Gau-Odernheim (weiß-blaue Trikots) aus und gewann auf diese Weise in der Vorsaison auf dem Oberwerth gegen Rot-Weiss Koblenz durchaus verdient mit 2:0. Das Rückspiel in Gau-Odernheim ging dann mit 1:0 an die Koblenzer. Wolfgang Heil

Viel Wertschätzung ist rauszuhören, wenn der eine Trainer über den anderen redet. Doch das ist am Sonntag, wenn sich der TSV Gau-Odernheim und der FC Rot-Weiss Koblenz in der Oberliga gegenüberstehen, erst einmal zweitrangig.

Es sind jede Menge Vorschusslorbeeren, mit denen die beiden Trainer den jeweiligen Gegner, aber eben auch den Kollegen vor dem direkten Duell am Sonntag (15 Uhr) versehen, wenn der TSV Gau-Odernheim den direkten Tabellennachbarn in der Oberliga, den FC Rot-Weiss Koblenz, empfängt.







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