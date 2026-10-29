Viel Wertschätzung ist rauszuhören, wenn der eine Trainer über den anderen redet. Doch das ist am Sonntag, wenn sich der TSV Gau-Odernheim und der FC Rot-Weiss Koblenz in der Oberliga gegenüberstehen, erst einmal zweitrangig.
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Es sind jede Menge Vorschusslorbeeren, mit denen die beiden Trainer den jeweiligen Gegner, aber eben auch den Kollegen vor dem direkten Duell am Sonntag (15 Uhr) versehen, wenn der TSV Gau-Odernheim den direkten Tabellennachbarn in der Oberliga, den FC Rot-Weiss Koblenz, empfängt.