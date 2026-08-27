Zwei Top-Teams hat Fatih Cift, Coach von Rot-Weiss Koblenz, ausgemacht. Eines ist die TuS Koblenz, das andere ist Schott Mainz. Und gegen die geht es am Samstag für die Rot-Weissen, die nach einem starken Start ohne Druck in die Partie gehen.
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Nein, weiße Fahnen will Fatih Cift keinesfalls schwenken, bevor sein FC Rot-Weiss Koblenz am Samstag (14 Uhr) im Stadion am Oberwerth den TSV Schott Mainz empfängt, der sich nach dem Abstieg aus der Regionalliga in der Fußball-Oberliga schon wieder weit oben einreiht.