Schott Mainz ist zu Gast Cift-Elf empfängt eins der beiden Top-Teams der Liga Sina Ternis 27.08.2026, 15:00 Uhr

i Gegen die Sportfreunde Eisbachtal performte Rot-Weiss-Stürmer Franck Kouentchi nicht so wie in den Spielen zuvor, ging frühzeitig vom Platz. Das bereitet Coach Fatih Cift vor dem Spiel gegen Schott Mainz keine Sorgen, denn ganz vorne hat er die Qual der Wahl. René Weiss

Zwei Top-Teams hat Fatih Cift, Coach von Rot-Weiss Koblenz, ausgemacht. Eines ist die TuS Koblenz, das andere ist Schott Mainz. Und gegen die geht es am Samstag für die Rot-Weissen, die nach einem starken Start ohne Druck in die Partie gehen.

Nein, weiße Fahnen will Fatih Cift keinesfalls schwenken, bevor sein FC Rot-Weiss Koblenz am Samstag (14 Uhr) im Stadion am Oberwerth den TSV Schott Mainz empfängt, der sich nach dem Abstieg aus der Regionalliga in der Fußball-Oberliga schon wieder weit oben einreiht.







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