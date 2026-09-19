Torloses Remis bei Elversberg
Chancenplus: FVE muss sich mit Überzahl-0:0 begnügen
Mit vielem, was er gesehen hatte, war Engers’ Trainer Julian Feit durchaus zufrieden, mit dem Ergebnis aber nicht unbedingt. Am
Mit vielem, was er gesehen hatte, war Engers’ Trainer Julian Feit durchaus zufrieden, mit dem Ergebnis aber nicht unbedingt. Am Ende stand bei der SV Elversberg II ein torloses Remis.
Jörg Niebergall

Rund 25 Minuten spielte der FV Engers beim Gastspiel bei der SV Elversberg II in Überzahl, konnte daraus trotz guter Chancen aber kein Kapital schlagen. Am Ende stand ein torloses Unentschieden.

Lesezeit 2 Minuten
Am Ende war das torlose Remis dann vielleicht doch zu wenig: Trotz knapp 25-minütiger Überzahl und auch trotz eines Chancenplus kam der FV Engers beim Auswärtsspiel bei der SV Elversberg II nicht über ein 0:0 hinaus, musste damit in der Tabelle der Fußball-Oberliga erst einmal die TuS Koblenz und den FK Pirmasens vorbeiziehen lassen.
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