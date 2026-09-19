Rund 25 Minuten spielte der FV Engers beim Gastspiel bei der SV Elversberg II in Überzahl, konnte daraus trotz guter Chancen aber kein Kapital schlagen. Am Ende stand ein torloses Unentschieden.
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Am Ende war das torlose Remis dann vielleicht doch zu wenig: Trotz knapp 25-minütiger Überzahl und auch trotz eines Chancenplus kam der FV Engers beim Auswärtsspiel bei der SV Elversberg II nicht über ein 0:0 hinaus, musste damit in der Tabelle der Fußball-Oberliga erst einmal die TuS Koblenz und den FK Pirmasens vorbeiziehen lassen.