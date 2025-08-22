Zum Ende einer englischen Woche mit drei Spielen binnen sechs Tagen empfängt der FV Engers am Samstag den FC Hertha Wiesbach – und will eine aufregende und zugleich erfolgreiche Woche mit einem weiteren Sieg krönen. Doch der Aufsteiger ist stark.

„Die sind einfach gut.“ Das sagt Julian Feit, Coach des FV Engers, gefragt nach dem guten Abschneiden des FC Hertha Wiesbach. Die Saarländer sind im Sommer wieder in die Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar aufgestiegen – und am Samstag (15.30 Uhr) der nächste Gegner des FVE. Beide Teams haben nach drei Spieltagen sechs Punkte auf dem Konto, beide verloren ihr Auftaktmatch, Engers gegen Idar-Oberstein, Wiesbach gegen Dudenhofen, beide fingen sich danach schnell und fuhren zuletzt zwei Siege in Folge ein.

Die Gäste hatten jetzt allerdings eine Woche Pause, um sich zu regenerieren, aber auch, um sich auf das Aufeinandertreffen am Wasserturm vorzubereiten. Engers unterdessen hat die Doppelbelastung aus DFB-Pokal und dem Nachholspiel gegen Gau-Odernheim in den Knochen. Allerdings sieht Feit mit Blick auf die körperliche Verfassung keine Probleme auf seine Mannschaft zukommen, auch, weil der Kader breit genug ist.

Es gibt Nils-Wambach-Spiele und solche, die es nicht sind

Das wurde beim 2:0-Auswärtssieg im rheinhessischen Gau-Odernheim deutlich, als er gegenüber dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt auf sechs Positionen wechselte. Eine der Positionen war auch die im Sturmzentrum, wo Nils Wambach zu seinem ersten Einsatz von Beginn an kam. „Er hat richtig gut trainiert, hat die perfekte Reaktion gezeigt und sich das definitiv verdient“, sagt Feit, der Wambach im DFB-Pokal aus dem Kader gestrichen hatte. Aus zwei Gründen: Einerseits, weil im Vorfeld klar war, dass es einen Neuzugang treffen würde, andererseits, weil genauso klar war, dass es gegen Frankfurt ein Spiel mit vielen Umschaltmomenten werden würde, das nicht eines klassischen Strafraumstürmers bedarf.

Damit macht Feit deutlich, dass eben nicht jedes Spiel ein Wambach-Spiel ist, dass nicht jeder Gegner ein auf den großen, kopfballstarken Offensivakteur zugeschnittener Gegner ist. Gau-Odernheim war es, denn da zeigte der Neuzugang (kam von Rheinlandligist SG 99 Andernach) einen starken Auftritt, den er mit einem Treffer krönte. Ob der 25-Jährige nun auch gegen Wiesbach von Beginn auflaufen wird, lässt Feit offen.

„Ich würde aktuell am liebsten 18 gegen 18 Spielen.“

Engers’ Coach Julian Feit hat aufgrund der Kaderbreite die Qual der Wahl﻿

Sicher scheint, dass es erneut Änderungen geben wird. Wegen der Belastungssteuerung, aber auch, weil allen Akteuren ausreichend Einsatzzeit eingeräumt werden soll. „Ich würde aktuell am liebsten 18 gegen 18 Spielen“, sagt Feit mit Blick auf den breiten Kader.

Schwierig an der Doppelbelastung ist laut Trainer eine andere Sache: dass seine Mannschaft in keinen ordentlichen Trainingsrhythmus findet. „Wir können in solchen Wochen kein Vollgas geben und dann kann man natürlich auch nur schwer Dinge einstudieren.“ Allerdings zeigte sich sowohl gegen Frankfurt als auch gegen Gau-Odernheim, dass der FVE taktisch schon variabel unterwegs ist, denn beide Male ließ Feit mit einer Fünferkette spielen, beide Male funktionierte die gut. „Natürlich ist spielerisch noch Luft nach oben, aber gerade, was Einsatz und Laufbereitschaft angeht, gefällt mir das schon richtig gut“, sagt der Coach – und hofft, dass das gegen Wiesbach nicht anders sein wird.