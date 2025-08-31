410 Zuschauer waren im Hans-Dieter-Krieger-Stadion, und sie erlebten eine über weite Strecken enttäuschende Leistung des SC Idar-Oberstein, dem gegen Wormatia Worms auch 25 Minuten in Überzahl nicht weiterhalfen.

Man brauchte nicht zu hören, was Tomasz Kakala nach dem Abpfiff im Kreis zu seiner Mannschaft sagte, um zu wissen: Der Trainer des SC Idar-Oberstein war stinksauer. Die Ansprache fiel knackig und kurz aus, dann war Kakala verschwunden und zu keinem weiteren Statement außer einer kurzen Entschuldigung bereit. Das war sogar ein Stück weit nachvollziehbar, denn das, was nicht nur er, sondern auch die 410 Zuschauer zuvor im Idarer Haag gesehen hatten, das bot eine Menge Anlass, sauer zu sein. Blutleer, ideenlos, ohne jede Leidenschaft war der Auftritt bei der 0:2-Niederlage gegen Wormatia Worms. Der SC steht damit nach fünf Spieltagen mit sechs Punkten im Tabellenkeller der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar – und er offenbarte, ganz unabhängig von den talentfreien Bereichen, vor allem eine Menge Probleme, die zu einem unliebsamen Begleiter werden könnten.

So wurde beispielsweise schnell offensichtlich, dass es den Gastgebern vor allem im Spiel nach vorn an Tempo fehlte. Kakala hatte sich dieses Mal von Beginn an für zwei Spitzen entschieden, neben Florian Zimmer lief Justus Klein auf, dem es genauso an besagtem Tempo fehlte wie dem Mittelfeld um Alex und Ramzi Ferjani. Worms war immer einen Schritt schneller, sowohl in den Zweikämpfen als auch in den Laufduellen.

Beide Gegentreffer fallen nach Fehler in der Idarer Defensive

Gerade zu Beginn der Partie hatte Idar große Probleme. Die Wormser legten los wie die Feuerwehr, kamen immer wieder ins letzte Drittel, konnten aber zunächst nicht die ganz gefährlichen Abschlüsse für sich verbuchen, weil es noch an der nötigen Präzision fehlte. Erst nach 18 Minuten wurde es zum ersten Mal brenzlig, als sich Marc-Michael Nauth auf der rechten Seite gegen Alessandro Marino durchsetzte, aus spitzem Winkel aber an Keeper Michel Schmitt scheiterte.

Schmitt war ein weiterer Faktor im Idarer Spiel: In Halbzeit eins segelten viele hohe Eckbälle in den SC-Strafraum. Hier fehlte es dem Schlussmann an der nötigen Souveränität. Allerdings sah auch die Defensive ein ums andere Mal nicht gut aus, sodass nahezu jeder Eckball für Gefahr sorgte. Das 0:2 hatte sich Schmitt dann zu großen Teilen zuzuschreiben. Einen Pass bekam er nicht kontrolliert, Mert Özkaya luchste ihn ihm ab und schob die Kugel aus spitzem Winkel ins Tor (54.).

Umstellungen nach der Pause haben nur kurzzeitig den gewünschten Effekt﻿

Ein Treffer, der in eine Phase hinein fiel, das merkte man schon, in der Idar noch einmal wollte. Die Gastgeber waren schwungvoll aus der Kabine gekommen, wollten die ersten 45 Minuten, die tatsächlich zum Vergessen waren, auch ganz schnell vergessen machen, wollten den 0:1-Rückstand, ebenfalls durch Özkaya, der nach einem Pass sträflich freigestanden hatte, schnell egalisieren.

Kakala hatte hierzu von einer Fünfer- auf eine Viererkette umgestellt, hatte Robin Hill für den vor allem in Laufduellen überforderten Klein gebracht – und offensichtlich auch die richtigen Worte gefunden. Die Körpersprache war eine andere, der Zug zum Tor war da, man merkte: Idar will.

Doch dann kam Schmitts Patzer und es kam kurz darauf eine Gelb-Rote Karte für Gästespieler Laurenz Graf, die dann dem Unterzahl-Team mehr in die Karten spielte als die Hausherren. „Damit machen wir uns eigentlich das Leben selbst schwer, haben dann aber im Fünf-Minuten-Takt glasklare Chancen“, sagte der Wormser Trainer Anouar Ddauo. Und mit dieser Aussage fasste er das, was dann kam, schon treffend zusammen.

„Es war schon ein komisches Gefühl zurückzukommen, in die andere Kabine zu gehen, sich auf der anderen Seite warm zu machen.“

Worms’ Keeper Tobias Edinger zu seiner Rückkehr nach Idar-Oberstein

Idar war zwar bemüht, wollte den Anschlusstreffer erzielen, hatte aber Pech, nicht das nötige Tempo oder nicht die nötige Zielstrebigkeit. Pech war es beispielsweise bei einem Freistoß von Danial Rafisamii, der an den Innenpfosten und dann zurück ins Feld sprang (75.). Pech war es sicherlich auch bei einem Schuss des eingewechselten David Bauer, dessen Schuss aus spitzem Winkel in den Armen von Tobias Edinger im Wormser Kasten landete.

Für Edinger war es damit eine gelungene Rückkehr zu alter Wirkungsstätte. Auch gegen Zimmer, der über weite Strecken glücklos agierte, blieb er zweimal der Sieger. „Es war schon ein komisches Gefühl zurückzukommen, in die andere Kabine zu gehen, sich auf der anderen Seite warm zu machen“, sagte er. „Aber während des Spiels ist das dann erst einmal vergessen.“ Mit der Leistung seines Teams war er zufrieden, hielt sich selbst schadlos, weil er die wenigen Male, die er gefordert war, zur Stelle war, weil aber sein Ex-Verein ihn auch nicht vor allzu große Herausforderungen stellte. „Unterm Strich war das absolut verdient und ich bin definitiv zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft“, sagte Ddauo, dessen Team sich lediglich vorwerfen lassen konnte, dass sie die zahlreichen Umschaltsituationen in der Schlussviertelstunde schon grob fahrlässig liegen ließ.

Sein Gegenüber sagte, wie erwähnt, nichts – und sagte damit irgendwie doch ganz viel.

SC Idar-Oberstein - Wormatia Worms 0:2 (0:1)

Idar-Oberstein: Schmitt - Herzhauser, Baus, Kraus, Onyejekwe (83. Schneider), Marino (71. Bauer) - Rafisamii, Ferjani (60. Ajibola), Alex (60. Fuchs) - Klein (46. Hill), Zimmer.

Worms: Edinger - Baderschneider, Vrella, Klein, Roetynck - Fladung, Graf - Nauth (63. Edet), M. Özkaya (66. K. Özkaya), Jäger (85. Siontis) - Meyer (63. Maier).

Schiedsrichter: Luis Herrig (Salmrohr).

Zuschauer: 410.

Tore: 0:1, 0:2 Mert Özkaya (37., 54.).

Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Laurenz Graf (Worms 65.).

Nächste Aufgaben für den SC: Am Mittwoch im Verbandspokal gegen Wormatia Worms, und am Samstag in der Oberliga bei RW Koblenz.