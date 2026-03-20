Koblenz daheim, Zeghli geht Blagojevic bleibt ein Schängel und fehlt am Sonntag Sina Ternis 20.03.2026, 13:14 Uhr

i Igor Blagojevic (blaues Trikot) wird der TuS Koblenz eine weitere Saison erhalten bleiben. Der Offensivakteur hat unter der Woche seinen Vertrag verlängert. Gegen Hertha Wiesbach wird er am Sonntag allerdings nicht auf dem Platz stehen, sitzt eine Gelb-Rot-Sperre ab. Wolfgang Heil

Oberligist TuS Koblenz stellt vor dem Heimspiel am Sonntag die Weichen für kommende Saison. Eine wichtige Spielerachse hat bereits die Zusage gegeben, darunter Schlüsselspieler Igor Blagojevic. Allerdings gibt es auch einen schmerzhaften Abgang.

Ein Blick auf die Tabelle der Fußball-Oberliga zeigt: Hätte die TuS Koblenz bei ihren Auswärtsspielen in Auersmacher und in Diefflen nicht einen, sondern drei Punkte geholt, dann wäre sie wieder mittendrin im Rennen um Rang zwei, nachdem vor allem der FK Pirmasens alles andere als souverän aus der Winterpause gekommen ist.







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