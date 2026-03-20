Oberligist TuS Koblenz stellt vor dem Heimspiel am Sonntag die Weichen für kommende Saison. Eine wichtige Spielerachse hat bereits die Zusage gegeben, darunter Schlüsselspieler Igor Blagojevic. Allerdings gibt es auch einen schmerzhaften Abgang.
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Ein Blick auf die Tabelle der Fußball-Oberliga zeigt: Hätte die TuS Koblenz bei ihren Auswärtsspielen in Auersmacher und in Diefflen nicht einen, sondern drei Punkte geholt, dann wäre sie wieder mittendrin im Rennen um Rang zwei, nachdem vor allem der FK Pirmasens alles andere als souverän aus der Winterpause gekommen ist.