In Engers treffen am Freitagabend zwei Oberligisten aufeinander, die im letzten Spiel nicht wirklich überzeugten: Gastgeber FVE kam in Ahrweiler nicht über ein 1:1 hinaus, Cosmos flog im Pokal gegen Anadolu raus. Beide wollen es jetzt besser machen.
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Noch ist es kein echtes Stadtduell, wenn am Freitagabend (19 Uhr) der FV Engers und der FC Cosmos Koblenz in der Fußball-Oberliga aufeinandertreffen. Mittelfristig soll das aber anders werden, denn die „Cosmonauten“ wollen ihren Mittelpunkt nach Neuwied verlagern, haben bereits eine Kooperation mit der SG Neuwied vereinbart, die, wenn alle Hürden überwunden sind, auch in einer Fusion der Vereine münden soll.