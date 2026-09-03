Direktes Duell am Freitag Besser machen lautet beim FVE und bei Cosmos die Devise Sina Ternis 03.09.2026, 09:00 Uhr

i Das letzte Aufeinandertreffen zwischen dem FC Cosmos Koblenz (hier noch mit Kelvin Lunga im blauen Trikot) und Nils Wambach und seinem FV Engers endete auf Schmitzers Weise mit 2:2. Nun treffen beide Teams am Wasserturm aufeinander. Jörg Niebergall

In Engers treffen am Freitagabend zwei Oberligisten aufeinander, die im letzten Spiel nicht wirklich überzeugten: Gastgeber FVE kam in Ahrweiler nicht über ein 1:1 hinaus, Cosmos flog im Pokal gegen Anadolu raus. Beide wollen es jetzt besser machen.

Noch ist es kein echtes Stadtduell, wenn am Freitagabend (19 Uhr) der FV Engers und der FC Cosmos Koblenz in der Fußball-Oberliga aufeinandertreffen. Mittelfristig soll das aber anders werden, denn die „Cosmonauten“ wollen ihren Mittelpunkt nach Neuwied verlagern, haben bereits eine Kooperation mit der SG Neuwied vereinbart, die, wenn alle Hürden überwunden sind, auch in einer Fusion der Vereine münden soll.







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