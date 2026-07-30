In der Vorbereitung machte sich bei der TuS Koblenz bemerkbar, dass nur wenige Neuzugänge zu integrieren waren. Wäre das Leben ein Wunschkonzert, dann würde Coach Michael Stahl aber gern noch mindestens zwei Neue integrieren.
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Michael Stahl, Trainer der TuS Koblenz, ist lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass man Ergebnisse der Vorbereitung nie überbewerten sollte, und doch sagt er nach den Siegen gegen Hessenligist FC Gießen und die beiden Regionalligisten Sportfreunde Siegen sowie Borussia Mönchengladbach II: „Wer in der Lage ist, diese Mannschaften zu schlagen, der ist auch in der Lage, gegen Teams aus der Oberliga zu gewinnen.